OBSEDATUL SPP: DE CE SUNT VIOLATE FEMEILE!

Stiri pe aceeasi tema

- A murit profesor doctor Gheorghe Sorin Bacanu, intemeietorului școlii timișorene de diabet și fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989). Anunțul a fost facut de prof. dr. Bogdan Timar, decanul Facultații de Medicina – Universitatea de Medicina…

- Acest premiu a fost acordat: prof. univ. dr. Serban Beligradeanu (2007), prof. univ. dr. Vladimir Hanga (2008), av. Ion Bacanu (2009), av. Mihail I. Ghiga (2010), prof. univ. dr. Emil Molcut (2011), prof. univ. dr. Ion Turcu (2012), prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu (2013), prof. univ. dr. Stanciu…

- Rector, decani, profesori, Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova pare o mare familie, unde oamenii au timp sa lucreze și in spitale, mai ales cele de stat, dar și la firmele personale. Iar caștigurile sunt cu mult peste medie, scrie Valeriu Nicolae intr-un nou articol pentru cititorii Libertatea.…

- Facultatea de Medicina și Științe Biologice din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceavaorganizeaza, in perioada 4–6 noiembrie 2022, Conferinta Nationala cu participare internationala intitulata „Noi valențe ale medicinei moderne. Importanța ...

- Dorin Cioaba, autoproclamatul rege al romilor, acuza Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu de discriminare, scrie Turnul Sfatului. El spune ca avea semnale ca deși exista locuri speciale pentru cetațenii de etnie roma in facultați, ele nu sunt respectate. Pentru a demonstra acest lucru, Dorin Cioaba…

- Astazi, 28 septembrie 2022, au debutat lucrarile Conferinței Naționale „Interdisciplinaritate și cercetare in diabet, nutriție și boli metabolice", eveniment științific organizat de Asociația Medicala Romana și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a participat, in perioada 13-16 septembrie, la cea de a 32-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale a Asociației Europene pentru Educație Internaționala EAIE (European Association for International…

- Proiectul privind Invațamantul secundar (ROSE) / Subproiectul Devenind EU / Becoming I, care se desfașoara in cadrul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj incepand din 2018, se apropie de final. In aceasta luna, au loc ultimele vizite de studiu ale elevilor de la HasdEU la universitațile…