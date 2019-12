Obiceiuri la tăierea porcului de Crăciun: Ce cuvinte magice se rostesc pentru iertarea celor care sacrifică grăsunul Taierea porcului este una dintre tradițiile bine pastrate la țara, acolo unde apropierea Craciunului aduce și sacrificarea suinelor ingrașate peste an in gospodarie. Chiar daca datina spune ca ”Ignatul porcilor” se ține pe 20 decembrie, cele mai multe sacrificari au loc atunci cand oamenii reușesc sa se adune și gasesc timpul necesar pentru a taia grasunul conform obiceiurilor. Iata care sunt cele mai cunoscute obiceiuri și tradiții legate de taiere porcului și pe care cei mai mulți gospodari nu le-au dat uitarii nici astazi: ***Sacrificarea nu poate fi inceputa inainte de ivirea zorilor și nici… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statuia din bronz a fotbalistului Zlatan Ibrahimovic, amplasata in Malmo, a fost din nou vandalizata. De aceasta data, s-a incercat taierea picioarelor acesteia, existand riscul prabușirii, afirma un polițist suedez.Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, cand polițiștii au…

- Sfantul Ierarh Nicolae – San Nicoara – este patronul soldatilor, al marinarilor, al fetelor sarace, este considerat ocrotitorul copiilor si al celor acuzati pe nedrept. In seara de 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetele, asteptandu-l pe Mos Nicolae, care vine sa le aduca daruri.…

- Ordinul ANSVSA, emis in data de 5 noiembrie 2019, prin care se impune prezenta unui medic sau a unui tehnician veterinar in gospodariile oamenilor la tiierea porcului este imposibil de pus in practica.

- In fiecare an, pe data de 21 noiembrie este o sarbatoare foarte importanta in calendar! In aceasta zi este praznuita Intrarea in Biserica a Maicii Domnului și deși suntem in plin post al Craciunului, este dezlegare la pește.

- Sarbatorile de iarna reprezinta una dintre cele mai frumoase perioade din an, așa ca nu este de mirare ca acestea sunt așteptate cu nerabdare de mulți dintre noi. Fie ca iubim tradițiile din preajma Craciunului și a Anului Nou ori bunatațile pe care le pregatim pentru zilele de sarbatoare, cert este…

- Primaria Timișoara ii atenționeaza pe cetațeni cu privire la achiziționarea de animale și produse provenitedin surse nesigure, precum și la creșterea animalelor din specia suine: The post Vreți sa respectați tradiția taierii porcului in prag de iarna? Atenție cand il cumparați, pericolul e mare appeared…

- Deși mai sunt aproape doua luni pana la Craciun, in mai multe localitați din Apuseni oamenii au inceput sa iși taie porcii. Nu ninge, nici nu este Ignatul ci s-au taiat porcii de frica pestei porcine. Joi, in comuna Vidra au fost confirmate doua cazuri de pesta porcina in gospodaria unui localnic.…

- Sacrificarea cailor de curse nu este in sine ilegala in Australia, insa, dupa o ancheta de doi ani, reteaua publica ABC a informat joi ca aceasta practica este cu mult mai raspandita decat se credea, scrie Agerpres. ABC sustine ca un numar de 8.500 de cai nu mai participa in fiecare an la…