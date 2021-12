Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiuri pe care cele mai fermecatoare povești de Craciun le amintesc, cantece și jocuri banațene ce aprind sufletele patimașilor, renumiți soliști ai folclorului, tineri artiști talentați și colinde stravechi. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș insuflețește cu cele mai frumoase daruri artistice…

- Programe speciale de Ziua Naționala la TVR. O editie speciala alaturi de trei mari vedete la CASTIGA ROMANIA!, filme artistice si documentare premiate. Sunt doar cateva dintre variantele propuse spre vizionare romanilor, de Ziua Naționala, de posturile televiziunii publice. Astfel, „Caștiga Romania!”…

- Școala de Arta a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita miercuri, 1 decembrie 2021, de la ora 13, la spectacolul ”Suflet de roman”. Vor urca pe scena salii de spectacole a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1) elevi ai claselor de canto-muzica…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a organizat astazi deschiderea noului Centru de Studii Evreiesti si Israeliene, un eveniment inaugural de cea mai inalta ținuta, desfașurat in prezența conducerii UVT și a personalitaților invitate din partea Comunitații Evreilor din Romania, un reper care va…

- Cea de-a VIII-a ediție a festivalului național de folclor „Tradiții la Romani” organizata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care va avea loc intre 18 și 20 octombrie, va reuni nume cunoscute ale folclorului banațean și de dincolo de Prut, care vor interpreta melodii cunoscute de iubitorii…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Consiliul Județean Timiș organizeaza cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Tradiții la Romani”... The post Regal folcloric la Timisoara, cu soliști renumiți, dar si din noua generatie appeared first on Renasterea banateana .

- O noua editie a Festivalului National de Muzica Folk "Ziua de Maine" va avea loc sambata si duminica la Alba Iulia, dupa ce in 2020 evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. O noutate este faptul ca, spre deosebire de anii trecuti, festivalul se va desfasura in aer…

- Zilele Culturale Maghiare din Timișoara se organizeaza pentru a șasea oara, in plin centrul orașului, in perioada 23 – 26 septembrie. Pe parcursul celor patru zile, cei interesați vor putea lua parte la evenimente variate: concerte, spectacole de teatru, spectacole tradiționale, muzica și dansuri populare,…