- In ultima duminica din octombrie, mai mult de 100 de localitați din Romania și Ungaria vor fi iluminate de focurile de veghe, marcand Ziua Autonomiei Secuilor, conform informațiilor furnizate de presa maghiara. Aceasta tradiție a inceput in 2015, cand Consiliul Național Secuiesc (CNS) a lansat un apel…

- 29 octombrie: Focuri ale autonomiei secuiești, aprinse in 100 de localitați din Transilvania. ”Noi nu amenințam, noi perseveram” In ultima duminica din octombrie in peste 100 de localitați din Romania și Ungaria se vor aprinde focuri de veghe, pentru a aminti de dorința de autonomie a Ținutului Secuiesc,…

- Specialiștii din industria alimentara avertizeaza ca prețurile carnii de porc se vor menține in creștere, anticipand o creștere suplimentara cu cel puțin 10 procente și asta in condițiile in care consumului de carne de porc a scazut. E vorba nu doar de Romania, ci și de alte țari europene. Producția…

- Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a comentat plecarea premierului Ungariei din țara chiar in ziua in care președintele Iohannis roman efectueaza o vizita acolo. Viktor Orban ar fi spus ca trebuie sa efectueze o vizita in Georgia, in fapt, un pretext, pentru a nu se intalni cu președintele Klaus Iohannis.…

- Ungaria trebuie sa mentina relatii cat mai bune posibil cu tarile vecine, intrucat aceste relatii sunt de asemenea benefice etnicilor maghiari care traiesc in aceste tari, asa cum o demonstreaza cazul Ungariei si Romaniei, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agentiei…

- Suspiciuni grave aruncate pe ecran de moderatoarea Realitatea Plus Alexandra Pacuraru la adresa lui Victor Ponta, convertit de curand in consilier al premierului Marcel Ciolacu. Alexandra Pacuraru a declarat ca Ponta culege informații intreband mai degraba retoric: Este Victor Ponta un risc pentru PSD…

- Presa maghiara scrie ca un joc politic al Austriei și Ungariei ține Romania in afara Spațiului Schengen.Premierul austriac Karl Nehammer și ministrul sau de Interne, Gerhard Karner, ambii din Partidul Popular, au votat impotriva primirii Romaniei in Schengen. Motivul invocat. Incapacitatea țarii noastre…

- Guvernul lui Viktor Orban a finanțat in secret mai multe organizații de peste granița, in principal din Transilvania, care susțin obiectivele partidului condus de premierul maghiar, potrivit HVG. In total, peste 277 de milioane de forinți au ajuns in Romania.