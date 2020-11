Stiri pe aceeasi tema

- Candidata Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca, daca devine presedinte si daca Parlamentul si Guvernul se va dovedi ca nu sprijina masurile, politicile, deciziile foarte importante pentru a ajuta cetatenii si economia, va fi motiv in plus de a intelege ca e nevoie de alegeri parlamentare…

- Partidul Democrat nu se teme de alegeri parlamentare anticipate, dar „noi nu pledam pentru acestea”. Declarația a fost facuta de liderul democraților, Pavel Filip, in cadrul unui interviu pentru Radio Europa Libera. Pavel Filip a spus ca eventualele alegeri parlamentare anticipate ar fi o catastrofa…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, puțin peste 20 la suta dintre moldoveni ar vota Partidul Socialiștilor, iar alți aproape 18% - Partidul Acțiune și Solidaritate. Cel puțin așa arata rezultatele sondajului Barometrul Opiniei Publice, ediția de toamna 2020,…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate, circa 31 la suta dintre alegatori ar vota Parrtidul Socialiștilor, potrivit unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Alți 17,4 la suta dintre moldoveni și-ar da votul pentru Partidul Acțiune…

- Anunțul privind validarea listelor de candidați pentru parlamentare a fost facut luni de președintele PNL, Ludovic Orban. Marți se vor depune listele de semnaturi de susținere, iar pana pe 21 octombrie cele de candidați in toate circumscripțiile.

- Actualul Parlament al Republicii Moldova nu este reprezentativ, a fost ales in baza unui sistem bazat pe corupție și nu are capacitatea de a genera un nou guvern. Declarații in acest sens a facut liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la…

