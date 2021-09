Stiri pe aceeasi tema

- Oboseala și stresul de a ajunge la timp, la 17.45, pentur a prinde feribotul spre Istanbul, și-a pus amprenta pe ultimele echipe care lupta pentru imunitate in Asia Express, pe Drumul Imparaților.

- Competiția a atins cote maxime pe Drumul Imparaților, la Asia Express. Prima persoana care a clacat și care nu s-a mai putut opri din plans a fost mama Alexandrei Ungureanu, Anca Ungureanu. Femeia a trecut prin clipe de coșmar, s-a simțit neputincioasa, deși a plecat de acasa cu ideea ca va face tot…

- Competiția Asia Express este un amalgan de trairi, iar cei 18 concurenți din sezonul IV - Drumul Imparaților, au simțit chiar pe pielea lor acest lucru. Fara cazare, fara mancare și fara transport, spiritele s-au cam incins intre vedete, iar prima cearta a avut loc chiar intre Cosmin și Eliza Natanticu.

- Sergi Roberto (29 de ani) a fost daramat dupa eșecul suferit de Barcelona cu Bayern Munchen in Liga Campionilor, scor 0-3. Sergi Roberto a acuzat din plin infrangerea cu Bayern. Depașit in multe randuri de Sane și Davies, Roberto a fost pedepsit și de publicul catalanilor, care l-a huiduit vehement…

- Alina, prietena mamei Andreea, a izbcunit in lacrimi in platoul emisiunii Acces Direct, atunci cand a fost intrebata daca a mers sa aprinda o lumanare la cimitirul copiilor de care avea grija pana acum. Ea marturisește ca nu a fost lasata sa mearga la inmormantare din cauza mamei micuților decedați.

- Doar o saptamana ne mai desparte pana la premiera noului sezon Asia Express, dar concurenții deja au vazut primul episod al show-ului toamnei. Avem primele imagini din competiția mult așteptata, iar Oase a oferit și cateva dezvaluiri despre experiența din acest an

- Zilele acestea subiectul principal la „Acces Direct” a fost drama celor doi gemeni decedați. Moderatoarea emisiunii, MIrela Vaida, nu s-a mai putut abține, și a izbugnit in lacrimi. In același timp, Mirela Vaida a criticat-o dur pe mama celor doi, in cadrul emisiunii. In urma informațiilor furnizate…

- Alina Petre a povestit cu ochii in lacrimi la Antena Stars despre ceea ce i s-a in urma cu doar cateva zile. Vedeta a fost agresata in public de fostul ei iubit, motiv pentru care a mers de urgența la poliție și a depus o plangere.