- Angajații OMV Petrom vor protesta in fața sediului companiei, asta dupa ce ar fi primit o oferta salariala ”rușinoasa” din partea șefilor OMV Petrom. Angajații susțin ca noile salarii nu acopera nici macar rata inflației, iar angajații sunt desconsiderați, in condițiile in care compania raporteaza un…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- CARAS-SEVERIN – Viteza si confort sporit, in locul senzatiilor de neuitat ale voiajelor cu trenul de la Caransebes la Resita! Operatorul de la care se asteapta imbunatatirea serviciilor feroviare tur-retur intre cele doua municipii este acelasi care le-a prestat si pana acum: CFR Calatori. O va putea…

- De 40 de ani tot ne bucuram de Timpuri Noi și de personajele muzicale ale lui Dan Iliescu, cel care a lansat multe din personajele populare in rock-ul autohton (”Luca”, ”Tanța”, ”Vecina”, ”Adeline”, ”Stere”, Varu’ Maftei”). Una dintre cele mai populare trupe rock romanești sarbatorește 40 de ani de…

- Fiscul scoate din nou la licitație mai multe mașini confiscate de-a lungul timpului. Exista și autoturisme care pot fi achiziționate la prețuri de pomana. Ce licitații cu mașini au loc in octombrie 2023 la ANAF: București 16 octombrie: Volkswagen Golf din 2001, diesel, Euro 3, stare deteriorata de funcționare,…

- Jeleuri, prajituri, drajeuri și mai nou vape-uri. In aceasta forma ajungeau, la tineri, substanțele cu efect psihoactiv. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate – Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au descins astazi, 19 septembrie, la…

- Pe calea ferata din Romania vor rula trenuri electrice fabricate in Polonia. Acestea vor circula pe rute din Brasov, Cluj-Napoca, Craiova și Oradea. Noi trenuri electrice vor deservi calatorii pe traseele Cluj Napoca – Brașov; Oradea-Brașov si Brasov-Suceava, dupa incheierea lucrarilor de modernizare…

- ”Incepand cu luna septembrie, Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog certificat in utilizarea tehnologiilor cu laser si cofondator Life Dental Spa, a preluat pozitia de CEO in cadrul lantului de clinici dentare, cu 11 unitati la nivel national, iar compania va intra intr-o noua etapa de dezvoltare. Dr.…