Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a stat mai mult departe de atenția publicului și a incercat sa iși trateze problemele care au adus-o intr-un moment de impas, Ana Morodan a luat o decizie importanta! Vedeta renunța la imaginea cu care erau obișnuiți fanii și face schimbari radicale. Iata ce se va intampla cu…

- In calendarul ortodox, in fiecare an pe data de 24 iunie, este Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, astfel ca Oana Zavoranu a transmis cateva versuri pentru parinții ei, cu ocazia acestei zile speciale. Iata cum și-a exprimat vedeta sentimentele pe rețelele de socializare!

- Luni dimineata, Oana Zavoreanu si medicul Furtuna Ioan Bogdan au ajuns la Curtea de Apel Bucuresti, acolo unde se judeca dosarul in care vedeta este acuzata de faptul ca l-ar fi santajat pe medic. "Am fost solicitat sa recunosc un asa-zis prejudiciu ca daca nu sunt terminat pe viata. Initial a spus…

- Alex Ashraf a facut primele declaratii dupa ce s-a zvonit ca a divortat de Oana Zavoranu. Dupa șapte ani de casnicie, se pare ca relația lor trece prin momente dificile. Ce a avut de spus omul de afaceri despre celebra bruneta. Prima reacție a lui Alex Ashraf, dupa ce s-a zvonit ca a divortat de […]…

- Aida Parascan a trecut prin clipe de groaze, in cursul saptamanii trecute, atunci cand vedeta a fost implicata intr-un cumplit accident de circulație. Ea a fost cea care a facut publice imaginile cu mașina avariata. Acum, la aproape o saptamana de cand s-a produs incidentul, Aida Parascan a venit in…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt impreuna chiar și dupa ce s-a zvonit ca divorțeaza. Fotografii spynews.ro i-au surprins pe cei doi recent, la un restaurant din București, in compania unor prieteni. De mai multe luni de zile au aparut speculații cum ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar divorța dupa o…

- Adriana Bahmuțeanu nu a vrut sa stea cu soacra in casa. Vedeta a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat sa se mute in America, acolo unde locuia George Restivan, soțul ei, atunci cand s-au cunoscut. Dupa aproape un an de relație cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu, mai sincera ca niciodata,…

- In Vinerea Mare, Oana Zavoranu a facut un gest care a impresionat pe toata lumea. Vedeta le-a cerut scuze vedetelor pe care le-a ironizat de-a lungul timpului, astfel ca reacțiile nu au incetat sa apara. Codin Maticiuc a fost cel care i-a raspuns Oanei Zavoranu la postarea facuta pe contul ei personal…