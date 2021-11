Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a caștigat procesul cu Luis Lazarus, dupa ce vedeta l-a dat in judecata. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, actrița a dezvaluit ce suma ii datoreaza Luis Lazarius dupa ce ea a caștigat procesul.In urma cu cateva luni, Oana Zavoranu a caștigat procesul cu Luis Lazarus. Actrița l-a…

- Oana Zavoranu a revenit in atenția publicului larg. Invitata de curand in emisiunea lui Catalin Maruța de la PRO TV, frumoasa actrița i-a pus o porecla inedita lui Laurențiu Reghecampf. Cum il numește Oana Zavoranu pe Laurențiu Reghecampf E frumoasa, controversata, vocala, puternica și ambițioasa. Oana…

- Oana Zavoranu a lansat un atac subtil la adresa Andeei Marin. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, vedeta nu a ezitat sa faca referire la prezentatoarea TV, pe care a criticat-o pentru produsele la care face reclama pe conturile de socializare. „Cand faci reclama la ceva care nu te umilește, atunci…

- O secunda de neatentie a costat-o pe o femeie din Targu Frumos 380 de lei. Femeia a fost jefuita in piata, fara ca ea ori vanzatoarea sa fi observat ceva. Parul carunt al hotului in varsta de 62 de ani l-a facut sa nu dea nimic de banuit. Fapta s-a petrecut in iunie anul trecut, cand E.O. a mers in…

- Italia. O badanta romanca a caștigat daune de 31000 de euro de la fostul angajator. O badanta romanca a caștigat 31000 de euro daune de la fostul angajator din Italia. Dupa doi ani de procese, femeia a demonstrat ca a fost abuzata la locul de munca și a lucrat pana la epuizare, informeaza stiridindiaspora.ro.…

- Dupa 8 luni de la pronunțarea sentinței de achitare a polițistului de la Permise Auto Mihai Capota, pe care procurorii l-au acuzat de luare de mita, instanța a binevoit sa redacteze și motivarea. Astfel ca am putut in sfarșit sa aflam ce au susținut aiurea fara probe concludente anchetatorii și ce a…

- Studenții Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava nu mai trebuie sa prezinte dovada vaccinarii la cazarea in camine. Asta a decis instanța, care a anulat obligativitatea prezentarii adeverinței. Sentința poate fi insa atacata cu recurs. Instanța de fond a anulat hotararea senatului Universitații…

- Polițistul Adrian Craciunescu și-a aflat, zilele trecute, prima sentința din dosarul in care procurorii l-au trimis in judecata pentru comiterea unor infracțiuni de corupție! Acesta a fost condamnat la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare, motiv pentru care va trebui sa presteze 100 de zile de…