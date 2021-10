Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru Oana Zavoranu! A descoperit cu stupoare ca i s-a furat cainele, chiar din curtea clinicii pe care o conduce. Bruneta le-a dat termen celor care i-au furat animalul de companie, amenințandu-i ca va merge la poliție in cazul in care Ozzy nu va fi inapoiat in mai puțin de o ora.

- Oana Zavoranu a ramas in atenția publicului, chiar daca s-a retras din televiziune. Bruneta a reușit sa ajunga pe culmile succesului, ocupandu-se de o afacere inedita, dar și de propriul canal de Youtube, bucurandu-se de foarte mulți fani. Oana Zavoranu, dezvaluiri despre afacerea ei Oana Zavoranu a…

- Dupa separarea de soție, dar și dupa ce pagina de socializare i-a fost sparta, parca toate problemele se țin de Cristian Daminuța. Acum fotbalistul le-e cerut fanilor ajutorul, dupa ce a intampinat o noua situație dificila.

- Hoții au dat lovitura, azi noapte, in Timișoara – au furat un Porsche din zona Blașcovici, in jurul orei 4. Proprietarul a reușit sa urmareasca mașina, in valoare de aproape 90.000 euro, cu ajutorul aplicației Porche pana la 04.45 – autoturismul a mers 53 de minute. Apoi hoții au deconectat GPS-ul. Mașina…

- In dupa-amiaza zilei de mierсuri, locuitorii din satul Țibulauca, raionul Dubasari, au gasit o mașina avariata pe una din strazile localitații. Știind cui aparține vehiculul, ei au anunțat imediat proprietarul.

- Razboiul Oanei Zavoranu contra influencerilor din Romania este departe de a se fi terminat. Ce acuzații i-a adus controversata actrița fostei soții a lui Liviu Varciu, de aceasta data. Fanilor nu le-a venit sa creada. Ce ar fi descoperit bruneta. Cum a atacat-o Oana Zavoranu pe Adelina Pestrițu O noua…

- Banca americana de investitii JPMorgan Chase & Co i-a acordat directorului general Jamie Dimon 1,5 milioane optiuni sub forma de drepturi la aprecierea actiunilor, transmite Reuters, informeaza Agerpres. "Aceasta recompensa speciala reflecta dorinta Consiliului de Administratie ca Dimon…

- De curand artista din Cluj, Vladuța Lupau, le-a cerut ajutorul fanilor. Aceasta s-a confruntat cu o problema de care artiștii se lovesc destul de des, platind prețul succesului: furtul de identitate.