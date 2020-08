Stiri pe aceeasi tema

- La 29 iunie 1819, cu 201 ani in urma, s-a nascut Nicolae Balcescu, istoric si scriitor, fruntas al Revolutiei de la 1848 din Muntenia. Nascut in București, intr-o familie de mici boieri, era fiul pitarului Barbu și al „serdaresei” Zinca Petreasca-Balcescu. Va lua numele de familie al mamei sale, originara…

- Comportamentul reproductiv al femeilor in ultimii ani a suferit schimbari la mai multe capitole. Potrivit nokta.md, schimbari s-au inregistrat la numarul femeilor care nasc pentru prima data și la locul de trai, transmite Știri.md. Conform BNS, virsta medie a mamelor la prima naștere in 2019 este 25,2…

- Jandarmul tulcean Sorin Andrici a alergat, sambata, 111 kilometri in 16 ore, dupa regulile concursului international Last Man Standing, in incercarea de a atrage donatii pentru o fetita din Republica Moldova care are nevoie de un tratament medical in valoare de 2,1 milioane de dolari. …

- Gigi Becali (61 de ani) continua sa fie un personaj fascinant pentru presa din strainatate. Astazi, jurnaliștii bulgari au scris ca patronul de la FCSB ar fi fost implicat intr-un plan de scoatere din țara a lui Vasil Bojkov, patronul lui Levski Sofia. Potrivit 24chasa.bg, Becali și controversatul…

- Un bebelus din regiunea Caucaz din Rusia s-a nascut cu noul coronavirus, au anuntat oficiali rusi duminica, citati de agentia de stiri TASS. Medicii spun ca mama era si ea infectata inainte de a naste, scrie AFP.

- Pugilistii Tony Yoka si Estelle Mossely, campioni olimpici in 2016, au anuntat, sambata, ca in urma cu doua zile s-a nascut al doilea lor copil, potrivit news.ro.“Bebelusul nostru s-a nascut. 7 mai 2020 – o noua data gravata! 3,8 kilograme. Fara record depasit, insa eu imi doream un bebe mic.…

- Astazi se implinesc 40 de ani de la trecerea in nefiinta a lui Vasile Culica, remarcabil jurist, om de litere si arheolog.Nascut la 26 martie 1916, in Calarasi, a fost student al Facultatii de Drept din Bucuresti, profesand apoi, pe tot parcursul vietii, in orasul natal, ca avocat, jurisconsult, procuror,…

- Copil diagnosticat cu COVID-19, transportat la spital. Este insoțit de mama. Un copil de pe strada Garlași, din cartierul Dorobanți a fost diagnosticat cu COVID-19, el fiind preluat și dus la Spitalul Municipal din Rm. Sarat, alaturi de mama lui. Femeia are, in acest moment, rezultat negativ la testul…