- "Viorel Lis va ureaza un Halloween fericit!!!Așa ca el!!!”, a scris Oana Lis in dreptul fotografiilor cu partenerul ei de viața. Internauții le-au transmis numeroase mesaje celor doi și s-au bucurat sa vada ca Viorel Lis, fostul primar al Caitalei, se simte bine dupa o perioada in care a avut numeroase…

- Oana Lis a postat, in mediul online, mai multe fotografii in care apare deghizata de Halloween, alaturi de partenerul ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis l-a scos in oraș pe soțul ei, Viorel Lis, la o petrecere tematica de Halloween. Cei doi au petrecut intr-un cazinou din…

- Oana Andoni a nascut o fetita care a primit nota 10 din partea medicilor. "Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru inca o minune, o binecuvantare in viața noastra. Așteptam sa mergem cat mai repede acasa, unde sora mai mare este nerabdatoare sa incepem o viața noua in formula completa", a declarat…

- Oana Andoni, prezentatoarea Știrilor PRO TV de la ora 19:00, din weekend, a devenit mama pentru a doua oara. Astazi, ea a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa care a primit din partea medicilor nota zece la naștere. Emoționata și extrem de fericita, Oana Andoni a declarat imediat dupa naștere, ca…

- Totul a inceput pe urcarea Eau-Rouge-Raidillon, unde pilotii de Formula 2 depasesc viteza de 250 de kilometri pe ora, cand fiul lui Jean Alesi, Giuliano, de la Trident, a inceput sa scape de sub control monopostul sau, din cauza unei pene de cauciuc. Masina lui Alesi a avut tendinta sa vireze dreapta,…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tatal fetiței ei de mai mulți ani și are o cariera muzicala de succes. Artista a postat pe contul de socializare, un mesaj in care iși cere iertare tuturor celor pe care i-a…