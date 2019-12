Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a anunțat ca se desparte de soțul sau, Marius Elisei . Cei doi au impreuna o fetița, pe nume Isabela, care va implini varsta de 6 ani in luna februarie a anului viitor. Oana Roman și Marius Elisei nu au depus inca actele de divorț, insa au luat decizia de a se separa pentru o perioada de…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a postat pe una dintre rețelele de socializare melodia de la Vama, "Perfect fara tine", scrie viva.ro. Totul s-a intamplat inainte ca Oana Roman sa anunțe ca nu mai formeaza un cuplu, iar mesajul transmis de soțul ei a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Ce au facut parinții sai face și ea! Este vorba despre celebra Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, care a anuntat separarea de sotul sau, Marius Elisei. Vedeta a precizat ca este vorba doar de o separare și nu despre un divorț.„Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare !…

- Mioara Roman sustine ca nu stie nimic despre despartirea fiicei sale de sot. "Nu știu nimic, pe cuvantul meu de onoare! Habar nu am. Locuim impreuna, dar sunt destul de separata, am dormitorul meu la parter. Oana ma mai roaga sa mai stau cu fetița. Nu ma bag, sunt prea bolnava", a declarat…

- In prag de sarbatori, Oana Roman a decis sa faca publica schimbareasurvenita pe plan personal, respectiv separarea de tatal fiicei sale, Marius Elisei. Mamavedetei, Mioara Roman, habar nu are de planurile lor.Oana Roman a vorbit public despre problemele din familia sa: "In aproape 7 ani de relație…

- Oana Roman și Marius Elisei divorțeaza. Vestea surprinzatoare a fost data chiar de Oana, pe conturile de socializare. Oana Roman și Marius Elisei au impreuna o fetița, insa se pare ca lucrurile intre ei nu mai funcționeaza de ceva vreme. Vestea desparțirii a fost data chiar de vedeta de televiziune,…

- Ana MariaBranza are in mansarda casei o adevarata “zestre” de medalii caștigate,de-a lungul timpului, la concursuri sportive importante. La pachet cu premiileobținute, au venit și accidentarile, campioana la scrima avand in palmareschiar și un moment dramatic. Spadasina se considera norocoasa, intrucat…