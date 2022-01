Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an plin de evenimente, care mai de care mai diferite, Oana Roman face ultimele pregatiri inainte de sfarșitul de an. Deși era pe cale sa divorțeze, lucrurile merg din ce in ce mai bine in relația cu Marius Elisei. Dar, pe ultima suta de metri, mama vedetei, Mioara Roman, i-a trimis o scrisoare…

- Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare, dupa ce a fost dezamagita de firma la care a apelat pentru a-și face perdelele pentru bucatarie. Fiica lui Petre Roman s-a enervat cumplit și a povestit ce s-a intamplat pas cu pas. Deși parea ca o sa aiba o zi liniștita, Oana Roman s-a enervat la culme…

- Tot mai mulți bistrițeni se plang de haitele de caini care au ”aparut„ odata cu frigul. Unii nu pot dormi noaptea de urlatul lor, alții sunt atacați dimineața cand merg spre serviciu. Odata cu venirea frigului, haitele de caini fara stapan iși fac apariția tot mai des. Mai mult, aceștia devin și agresivi,…

- Cea mai afectata din cauza divorțului Oanei Roman de Marius Elisei a fost fiica lor de doar 7 ani. Isabela a suferit atunci parinții ei s-au desparțit, insa acum este fericita ca și-au mai dat o șansa și s-au impacat. Vestea ca Oana Roman și Marius Elisei divorțeaza a surprins pe toata lumea, insa la…

- Oana Roman a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Vedeta este extrem de activa in mediul online, iar acum, a rabufnit la adresa fanilor care jignesc. Iata ce le reproșeaza partenera de viața a lui Marius Elisei.

- Oana Roman, fire deschisa și sincera, i-a facut acum lui Marius Elisei o declarație de dragoste publica. Mai mult decat atat, pentru a-și sarbatori iubirea, vedeta a recunoscut cum la brațul tatalui fetiței sale, impreuna, la bine și la rau, au reușit sa depașeasca toate cumpenele din relație.

- Dupa mai multe luni de munca și amenajarea locuinței, Oana Roman impreuna cu Marius Elisei și fiica lor au plecat in vacanța. Cei trei au ales o destinație exotica și au impartașit imagini cu fanii de pe Instagram.