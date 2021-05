Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Oana Roman s-a intors recent din vacanța, dar a luat momentele frumoase cu ea. Vedeta de la Antena Stars a dezvaluit ca a existat un moment in care a plans de emoție la ziua ei de naștere, pe care și-a sarbatorit-o in Egipt. Cadourile și surprizele primite au copleșit-o pe fosta prezentatoare TV.

- Oana Roman este in culmea fericirii! Frumoasa vedeta de la Antena Stars iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Fiind foarte activa pe rețelele de socializare și-n același timp foarte atașata de fanii ei, fiica lui Petre Roman le-a dezvaluit acestora cu cine petrece acest eveniment dupa divorțul de…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou. Oana Roman, bruneta și cu parul creț. Fanii au ramas fara cuvinte cand au vazut transformarea spectaculoasa a fiicei lui Petre Roman și s-au intrecut unii pe ceilalți in mesaje care mai de care mai frumoase la adresa vedetei de la Antena Stars.

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.

- Oana Roman și mama ei au locuit impreuna in ultimii ani, mai ales ca Mioara Roman a avut mare nevoie de tot sprijinul fetei ei, dupa ce probleme de sanatate s-au agravat. Acum vedeta de la Antena Stars a luat o decizie importanta, iar acestea se vor separa pentru o perioada.

- Andreea Balan a avut o apariție incendiara in ediția Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 13 martie. Vedeta și-a schimbat look-ul, iar pentru seara de gala a ales o ținuta ce a atras admirația tuturor. Andreea a purtat o rochie de culoare albastru electric, cu umeri inalți, decolteu adanc, iar rochia…

- Astazi pentru toate mamele din lume e o zi cu adevarat speciala. Este sarbatorita Ziua Femeii, motiv de bucurie pentru toate cele care au dat viața copiilor lor. Printre zecile de milioane de mame se numara și Oana Roman care a fost surprinsa de fiica sa cu un mesaj emoționant.