- Cinci dintre cele mai cunoscute vedete din online au publicat simultan, duminica seara, un mesaj in care anunta ca s-au coalizat impotriva Oanei Zavoranu. Decizia vine dupa ce, in ultimele saptamani, actrita de telenovele a inceput o campanie pe propria pagina de Instagram, in care ii ataca dur pe influenceri.

- Dupa ce saptamanile trecute a lansat mai multe atacuri dure la adresa vedetelor, printre care Adelina Pestrițu, Bianca Dragușanu, Oana Roman, Selly și Anda Adam, Oana Zavoranu a luat-o in colimator acum și pe Ruby. Oana Zavoranu e de neoprit. ”Querida” a luat-o in colimator și pe Ruby In urma cu puțin…

- Oana Zovoranu continua seria ”victimelor”. Dupa ce in urma cu cateva zile i-a criticat pe Pepe, Oana Roman, Adelina Pestrițu, dar și pe Cristina Ich, de data aceasta bruneta a ajuns și la designeri. Astfel ca Oana Zavoranu și-a spus parerea și despre designerul Catalin Botezatu. Ce mesaj dur a primit…

- Maia Sandu face apel la front comun impotriva lui Igor Dodon. Candidatul PAS la prezidentiale a transmis o scrisoare catre cinci contracandidati in care le propune sa renunțe la dezbateri și la orice atac intre ei si sa lupte toti impotriva candidatului sustinut de Partidul

- Cornel Ilie (44 ani) și Lidia Buble (27 ani) au lansat, de curand, o piesa noua, intitulata „Vino, du-te”. De cand cu aceasta colaborare muzicala, dar și datorita videoclipului ce spune drama a doi indragostiți, personajele fiind interpretate chiar de cei doi artiști, lumea a inceput sa se gandeasca…