- Pandemia de coronavirus a provocat panica in randul tuturor oamenilor. Multe dintre vedetele de la noi au anunțat ca vor ramane in case de frica raspandirii de COVID-19, schimbandu-le viața radical. In aceasta perioada dificila, Oana Roman a devenit mult mai melancolica și a deschis cutia cu amintiri.

- Oana Roman este in culmea fericirii. Vedeta a plecat alaturi de sotul si fiica ei intr-o vacanta superba, in Italia. De curand, cei trei au facut senzatie pe Internet cu cateva fotografii de familie, emotionandu-si admiratorii.

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a reusit sa slabeasca spectaculos, intr-un timp record. Vedeta le-a dezvaluit fanilor dieta minune, dar si cum reuseste sa se mentina in forma!

- Atat fiica lui Petre Roman, cat si sotul ei, au cazut de comun acord sa mai dea o sansa relatiei lor. Unul dintre motive fiind si fiica lor, Isabela. Recent, cuplul a participat la o nunta, unde s-au fotografiat cu mirii, fotografia fiind distribuita si pe retelele de socializare. Fanii…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiuziune din Romania. De curand, vedeta le-a impartasit o imagine de senzatie fanilor, afisandu-se complet nemachiata. Iata care a fost reactia fanilor!