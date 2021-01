Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a petrecut singura astazi, de ziua ei onomastica. Blondina a decis ca are nevoie de puțin rasfaț, departe de ochii curioșilor, astfel ca s-a delectat prin restaurantele bune din Capitala. Dar dupa o astfel de zi, oare ce cadou a așteptat-o acasa din partea soțului, Viorel Lis?

- In noaptea speciala dintre ani, trimite cele mai frumoase urari de Anul Nou 2021 familiei și prietenilor. Mai jos ți-am facut o lista cu idei de urari și mesaje de Revelion numai bune de trimis prin sms sau pe rețelele de socializare. Daca vrei sa le faci o bucurie celor dragi și sa le trimiți cele…

- Care este motivul pentru care Oana Lis sta cu soțul ei? Blondina a recunoscut care este motivul pentru care inca face parte din celebrul cuplu care este in topul celor mai controversate din showbiz-ul romanesc. Motivul pentru care Oana sta cu Viorel Lis? Vedeta a clarificat fanilor totul Oana și Viorel…

- Oana Lis și-a ingrijorat toți admiratorii de pe rețelele de socializare. Gestul soției fostului edil al Capitalei i-a facut pe fani pe se gandeasca daca nu cumva vedeta trece prin momente grele.

- Viața amoroasa a Biancai Dragușanu a fost in centrul atenției in ultima perioada, iar acum, blondina vine cu o serie de declarații și dezvaluie ce se intampla in sufletul ei, dar și ce planuri are pentru sarbatori. Bianca Dragușanu e mai hotarata ca niciodata sa faca ordine in viața ei amoroasa. Blondina…

- Oana Lis este din ce in ce mai aproape de a-și implini visul, cel de a deveni mama. Declarațiile vedetei despre copil: „Mi-am luat un certificat de parinte adoptator” Oana Lis iși dorește cu ardoare sa devina parinte. Declarații despre copil Dupa 20 de ani de relație, Oana și Viorel Lis, fostul primar…

- Oana Lis și-a pus admiratorii pe ganduri, la scurt timp dupa ce a vorbit public despre problemele de sanatate ale soțului sau, Viorel Lis. Blondina a publicat un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Oana Lis, mesaj controversat pe internet In urma cu puțin timp, Oana Lis a fost invitata in…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni sinceritatea de care da dovada Oana Lis! Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, soția fostului edil al Capitalei a fost mai sincera ca niciodata și a vorbit deschis despre cea mai mare frica a sa, dar mai ales, despre cum a reușit…