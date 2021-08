Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a disparut de la TV și este activa doar in mediul online, Oana Lis continua sa aiba foarte mulți fani care o iubesc și ii sunt aproape.Oana Lis a vrut sa cucereasca internetul cu o fotografie: „Kim Kardashian de Romania”Pentru a-i ține aproape pe toți cei care o urmaresc in mediul online,…

- Oana Lis a comis-o din nou, de data aceasta pe strada! Soția lui Viorel Lis nu s-a mai putut abține și a facut un gest rușinos in vazul tuturor! Chiar și așa, blondina a recunoscut ca nu este deloc o persoana rușinoasa și ca un asemenea incident i se poate intampla oricui. Iata ce a facut, de fapt,…

- Gabriel Oprea Junior se pregatește sa devina tata, insa gesturile de gentleman se pare ca nu il mai urmaresc la orice pas. Fiul fostului ministru de Interne a fost surprins de paparazzi Spynews.ro pe picior greșit, din nou, iar gestul pe care l-a facut fața de soția lui insarcinata a uimit pe toata…

- Oana Lis nu-și mai incape in piele de fericire, caci dupa un an jumate și-a revazut din nou bunica. Femeia a venit singura cu microbuzul in București la nepoata sa pentru a o vizita, dar și pentru a merge in cabinetele unor medici de specialitate pentru anumite consultații.

- In ultimii doi ani, Viorel Lis (77 de ani), fost primar al Capitalei, a avut probleme grave de sanatate. Soția lui, Oana Lis (42 de ani), a explicat recent ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Viorel Lis, prima apariție TV dupa 2 ani. „Nu mai puteam sa merg aproape deloc” Dupa o absența de doi…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…

- Oana Lis a ingropat securea razboiului dintre ea și fratele sau mai mic. Cei doi s-au impacat iar acum au o relație cum nu se poate mai buna, mai ales ca și situația lui Viorel Lis este una delicata iar familia incearca din rasputeri sa ii fie alaturi Oanei cu tot ce se poate.