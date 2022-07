Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase pare ca s-a vindecat dupa desparțirea de Liviu Dragnea. Politicianul și fosta lui iubita s-au desparțit la inceputul acestui an, iar barbatul și-a refacut viața cu o femeie mai tanara decat Irina Tanase. Daca in urma cu ceva vreme ea declara ca desparțirea de Liviu Dragnea este cel mai…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani și Alex Dobrescu, in varsta de 37 de ani, au devenit parinți in urma cu un an, cand Ema s-a nascut prematur. Actrița și partenerul ei de viața au acordat un interviu pentru okmagazine.ro , in cadrul caruia au vorbit despre povestea lor de iubire. Acestia au dezvaluit…

- Alex, in varsta de 31 de ani și Teodora, in varsta de 19 ani sunt casatoriți și s-au dus la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, dupa ce s-au lovit de diverse probleme de cuplu de-a lungul timpului. Cei doi ajunsesera la un pas de desparțire, insa, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Alex…

- Reymond a renunțat definitv la relația cu Lavinia inca din primele zile petrecute pe Insula Iubirii, cand și-a dat frau liber sentimentelor alaturi de ispita Eda. Ei bine, nu a fost ceva de moment fiindca cei doi și-au continuat așa zis relația inceputa. Acum, cand a sosit momentul ca ispitele sa plece,…

- Valentina Pelinel, in varsta de 41 de ani și Cristi Borcea s-au casatorit in 2018 și au impreuna trei copii, un baiat și doua fete. Discreta cu viața personala, Valentina a reușit de-alungul timpului sa iși protejeze familia. Acum, fostul model dezvaluite cum s-a schimbat viața ei și a soțului de cand…

- Iuliana Marciuc a facut noi dezvaluiri despre relația cu Adrian Enache pentru ego.ro . Se iubesc de aproximativ 26 de ani, au un copil impreuna, insa nu au ajuns in fața altarului, nu au devenit soț și soție. Prezentatoarea a povestit cum a inceput relația cu Adrian Enache in urma cu mulți ani de zile.…