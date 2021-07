Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,5 milioane de copii din lumea intreaga si-au pierdut cel putin un parinte, bunic sau un alt ingrijitor din cauza pandemiei de coronavirus in perioada martie 2020 – aprilie 2021, potrivit unui nou studiu. O echipa de cercetatori condusa de Seth Flaxman de la Imperial College London a calculat…

- Mai mult de 2 milioane de romani au urmarit, marti seara, prima semifinala de la Euro 2020. Partida dintre Italia si Spania a fost lider de audienta in intervalul orar 22:00 – 00:40. In randul publicului national, cu varste cuprinse intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, Pro TV a avut 13,8…

- Administrațiile locale din Arad și Bihor au decis sa nu mai stea dupa București și sa aștepte decizii de la centru și au sa realizeze cu forțe proprii proiectul unui drum expres intre Arad și Oradea. In prima zi a acestei luni, președintele Consiliului Județean Bihor – Ilie Bolojan, primarul Oradiei…

- Experiment social inedit in Germania. 122 de persoane vor primi cate 1.200 de euro pe luna, timp de trei ani, fara a fi nevoite sa munceasca pentru acești bani. Miercuri a inceput experimentul social menit sa afle ce se intampla daca oamenii au un venit minim garantat. Vor cheltui ei acești bani, vor…

- De luna aceasta, peste 100 de oameni vor incasa vreme de trei ani suma de 1.200 de euro lunar. In schimb, ei vor trebui doar sa raspunda la o serie de chestionare. Mai bine de doua milioane de oameni au aplicat pentru acest venit acordat gratuit, in cele din urma au fost alesi 122. Incepand din 1 iunie…

- Din acest week-end, in Ungaria, se ridica aproape toate masurile restrictive. Premierul Viktor Orban anunța ca in curand va fi atins pragul de cinci milioane de persoane vaccinate anti – coronavirus. Conform Reuters, in Ungaria se renunța la obligativitatea portului maștii sanitare de protecție in…

- De la 1 iunie vor avea loc noi relaxari ale masurilor restrictive, spune premierul Florin Cițu. Șeful Guvernului spune ca relaxarea va avea loc chiar daca pragul de 5 milioane de persoane vaccinate nu va fi atins. „Putem sa atingem cinci milioane, dar nu acesta este obiectivul. Obiectivul este sa depasin…

- India a inregistrat, joi, un nou record al cazurilor de contaminari cu Covid-19. A fost raportat cel mai mare numar de cazuri zilnice de imbolnaviri. De asemenea, a fost atins un nou varf al deceselor asociate Covid-19. Potrivit The Guardian, India se confrunta in continuare cu un deficit de paturi…