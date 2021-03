Oamenii lui RĂDOI au dat CAPITALA peste cap! E haos Bucureștiul este blocat din cauza protestului sindicatului de la metrou, condus de Ion Radoi, fost deputat PSD. Tramvaiele și autobuzele sunt pline. Bucureștenii incearca sa gaseasca o soluție pentru a ajunge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școala sau la gradinița. Inca de la prima ora, oamenii s-au trezit cu porțile inchise la metrou și cu un afiș pe care scria: greva spontana. RADOI de la metrou, mesaj din subteran: ”Suntem ca minerii” Mulți spun insa ca, tocmai din cauza acestei aglomerații create, nu iau in calcul sa circule cu transportul de suprafața, scrie digi24.ro .… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

