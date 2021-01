Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere temperaturile scazute din aceasta perioada, Directia de Asistenta Sociala Arad vine in sprijinul persoanelor fara adapost oferindu-le gazduire in Adapostul de Noapte,...

- Alocații bugetare propuse pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale selecționate in baza Legii nr. 34/1998, cu modificarile și completarile ulterioare și a HG nr. 1153/2001, cu modificarile și completarile ulterioare Direcția…

- Oamenii strazii care stau la Centrul de primire Urgența și Criza de la Padurea Verde din Timișoara au brad de Craciun. Bradul a fost impodobit de oameni care s-au alaturat campaniei inițiata de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) – „Tu poți renunța?”. La adapostul unde sunt…

- Adapostul de noapte „Filantropia Ortodoxa” din Gara C.F.R. Alba Iulia face un apel public la bunatatea oamenilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, potrivit reprezentanților acestei instituții, adapostul, construit pentru aproximativ 50 de nevoiași din orașul nostru, primește cu brațele deschise…

- Pentru a putea deschide centrul de testare COVID, Primaria Brasov se asociaza cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgenta. Prin aceeași hotarare CLSU inființeaza, la Caminul pentru persoane varstnice, un Centru de izolare preventiva pentru…

- Direcția de Asistența Sociala prin Centrul Social de Urgenta pentru Adulti (Adapostul de Noapte) continua sa vina in sprijinul persoanelor fara adapost! Aveți posibilitatea de a anunța centrul daca observați persoane care stau pe strazi, prin apelarea numarului de telefon: 0361-919. Capacitatea centrului…

- Prin dispoziția data de primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, Direcția de Asistența Sociala (DAS) vine in atenția opiniei publice cu cateva informații referitoare la Azilul de Noapte situat pe str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B. Avand in vedere situația actuala, naționala și internaționala,…