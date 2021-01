Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada apar tot mai multe informații despre alimente curative care au posibile valențe de a lpta impotriva Covid-19. Este vorba desore șase alimente care ar putea proteja impotriva infecției severe cu coronavirus. Culmea este ca aceste șase alimente le putem gasi in magazine, mai spun aceeași…

- Pana la trei gospodarii se vor putea intalni in perioada de Craciun, intre 23 și 27 decembrie, au decis liderii celor patru națiuni britanice, conform BBC, scrie Mediafax. Oamenii se pot intalni in case, lacașuri de cult și spații in aer liber, iar restricțiile de calatorie vor fi, de asemenea,…

- Un atac continuu impotriva sanatații oamenilor prin masuri care merg impotriva propriei sanatați. De cand o presupusa boala respiratorie se va imbunatați prin prevenirea respirației aerului proaspat? De cand urmeaza cineva sa-și imbunatațeasca sanatatea prin a fi inchis acasa? Sunt doar citeva intrebari…

- Noul coronavirus ar putea provoca pierderea subita și permanenta a auzului. Pana acum, se știe ca infecția cu noul coronavirus afecteaza corpul uman in diverse moduri, de la pierderea gustului și mirosului la probleme digestive. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile…

- Un nou simptom inșelator al infecției cu coronavirus, descoperit de oamenii de știința In timp ce mulți oameni care se infecteaza cu noul coronavirus au simptome timp de cateva zile, inclusiv tuse persistenta și febra, alții sunt afectați de simptome care dureaza mult mai mult timp. Acest lucru a devenit…

- Cercetatorii au descoperit ca plamanii persoanelor decedate din cauza COVID-19 prezinta o serie de leziuni persistente si extinse in majoritatea cazurilor, potrivit unui studiu publicat in revista Lancet, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Studiul facut ar putea sa-i ajute pe medici sa inteleaga mai…

- O doctorița epidemiolog și pentru boli infecțioase din Washington, DC a participat la studiul vaccinului Moderna mRNA-1273 aflat in faza trei și s-a oferit voluntar ca sa-l testeze pentru a demonstra increderea in știința vaccinului și posibilele efecte secundare, intr-o perioada in care „frica și indoiala…

- Dupa ce a fost model de urmat in lupta impotriva coronavirusului, Cehia se indreapta cu pasi repezi catre o noua izolare. In urma cu cateva luni, Cehia a avut masuri de relaxare considerate un succes la nivel european, scrie Mediafax.Insa in prezent, autoritatile sunt ingrijorate. Vineri 9…