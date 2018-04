Stiri pe aceeasi tema

- O galaxie foarte indepartata i-a nedumerit pe astronomi intrucat nu contine aproape deloc materie intunecata, ceea ce o transforma intr-unul dintre cele mai ciudate obiecte din univers, informeaza miercuri Reuters si Press Association. In mod normal substanta misterioasa, a carei natura…

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Exista un nivel optim al venitului care poate face o persoana fericita, iar suma respectiva variaza la nivel mondial, conform concluziei unui studiu publicat saptamana aceasta de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue din Statele Unite. ''Poate fi surprinzator…

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Caprioarele din 22 de state din Statele Unite, si o parte din Canada, sunt predispuse la o boala teribila ce le face sa se comporte precum zombii. Potrivit cercetatorilor, boala ataca creierul si maduva spinarii. Printre alte consecinte ale maladiei se numara: pierderea in greutate, lipsa de coordonare…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

