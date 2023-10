Stiri pe aceeasi tema

- Munca fizica grea creste riscul de a dezvolta dementa, sustin oamenii de stiinta norvegieni de la centrul de cercetare HUNT. Rezultatele muncii lor au fost publicate in revista stiintifica "Science Direct", potrivit Rador Radio Romania.Studiul afirma ca datele privind cetatenii adulti norvegieni…

- Oamenii de stiinta au folosit recent raze X pentru a analiza structura chimica a unei mici suprafete din celebra pictura, iar descoperirile sugereaza ca Leonardo da Vinci ar fi facute experimente in timpul crearii picturii, scrie News.ro.Conform cercetarilor publicate miercuri in Journal of the American…

- Oamenii de știința americani au anunțat ca in New York exista riscul de surpare a solului in mai multe zone simultan. Cu ajutorul radarului spațial al NASA, s-a stabilit ca acest lucru se datoreaza efectelor factorilor naturali și umani. Despre acest lucru au scris jurnaliști rttnews.com . Oamenii de…

- Creaturile marine simple nu au nevoie de creier pentru a invața. La aceasta concluzie au ajuns zoologi din Germania și Danemarca. Specialistii au studiat comportamentul meduzei Tripedalia Cysophora, care traiește in apele Caraibelor. Meduzele nu au creier central și doar o mie de celule nervoase…

- Oamenii de știința au descoperit ca Phyllostachys nigra var. henonis, o specie de bambus foarte raspindita in Japonia și care, spre deosebire de alte plante, inflorește doar o data la 120 de ani, ar putea disparea și afecta ecosistemul. Cercetatorii au descoperit ca acest bambus s-ar putea confrunta…

- Peștele-porc care locuiește in recife iși schimba culoarea pielii in funcție de mediul in care inoata și simte mediul inconjurator folosind celule speciale de detectare a luminii de pe piele, „chiar și dupa ce moare”, arata un nou studiu citat de The Independent.

- Oscilatia ciudata a unei particule subatomice denumite muon, observata in cadrul unei experiment de laborator desfasurat in SUA, ii face pe fizicieni sa-si puna intrebari cu privire la un alt element care lipseste din modul in care intelegem Universul - posibil o alta particula sau forta necunoscuta,…

- Oamenii de știința au descoperit artefacte arheologice fascinante chiar in inima capitalei mexicane. Situata la doar 2,4 kilometri nord-vest de centrul istoric al orașului, se afla o așezare straveche, care, potrivit cercetarilor, dateaza din anii 450-650 d.Hr. Arheologii cred ca au descoperit ruinele…