- Am mai spus-o inainte și o mai spunem și acum: COVID-19 este o boala respiratorie mult mai periculoasa decat gripa. Cu toate acestea, cele doua infecții virale au unele simptome asemanatoare, cum ar fi febra și tusea. In așteptarea urmatorului sezon gripal in toamna și iarna, cercetatorii de la Universitatea…

- Cercetatorii sint de parere ca bauturile gazoase distrug organismul și reduc imunitatea. Savantii de la Universitatea din Toronto, Canada, au comparat datele provenind din 155 de studii, in cadrul carora au fost examinate efectele asupra organismului, provocate de diverse bauturi și au constatat ca…

- Oamenii de stiinta au descoperit o gena asociata cu mentinerea unei greutati normale, care impiedica persoanele slabe sa ia in greutate, informeaza editia electronica a Medical Express. Cercetatorii au publicat rezultatele unui studiu efectuat in baza unor date genetice provenite de la peste 47.000…

- Un studiu al Institutului francez pentru studiul marii (Ifremer) arata ca noul coronavirus nu a fost detectat in apa marii sau in organismele care traiesc in mare. Cercetatorii au prelevat probe de apa și de viețuitoare de pe toate zonele costiere din Franța (coasta normanda, coasta bretona, atlantica…

- Cercetatorii explica faptul ca, in general, inserarea celulelor umane in tesuturile animale reprezinta o provocare dar, cu ajutorul unor celule stem modificate, au reusit sa creasca gradul de integrare. Cercetatorii au publicat pe 13 mai in revista Science Advances ca celulele stem umane se pot dezvolta…

- La testele de laborator, dispozitivul a fost capabil sa recunoasca literele „E”, „I” si „Y” cand acestea au fost proiectate pe lentila, anunța Agerpres.O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Hong Kong a conceput ElectroChemical Eye - denumit EC-Eye - pentru a imita…

- Cercetatori de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie (HKUST) din Hong Kong au anuntat ca au dezvoltat un invelis antiviral care ar putea oferi 90 de zile de protectie „semnificativa” impotriva bacteriilor si a virusurilor, precum coronavirusul care provoaca COVID-19, relateaza luni Reuters, potrivit…