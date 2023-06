Oamenii de știință au reușit să genereze o imagine a chipului lui Tutankhamon O echipa internaționala de arheologi a folosit modelarea computerizata pentru a recrea chipul faraonului Tutankhamon. La mai bine de trei mii de ani de la moartea unuia dintre cei mai faimoși faraoni, oamenii de știința au reușit sa creeze un model computerizat al chipului conducatorului uneia dintre cele mai vechi civilizații de pe Terra. Oamenii de știința au fost surprinși de rezultatele s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

