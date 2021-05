Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de opt copii spitalizați cu pneumonie in urma cu cațiva ani in Malaezia erau infectați, au descoperit medicii, cu un coronavirus similar cu unul identificat la caini, scrie revista Science. In alt caz, un coronavirus a trecut de la porc la om, scrie publicația. Deocamdata, nu exista dovezi…

- Infecțiile cu Sars Cov2 au scazut cu 80%, la cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. S-a intamplat in Italia, o tara puternic lovita de pandemia de coronavirus. Este primul studiu pe tema imunizarii populatiei, realizat in Uniunea Europeana. Infecțiile cu COVID-19…

- Infectiile cu noul coronavirus la adulti au scazut cu pana la 80% in cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, arata datele unui studiu realizat in Italia, potrivit Reuters. Este primul studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…

- O componenta esentiala a sistemului imunitar, asa-numitele celule T, care raspund prin combaterea infectiei in versiunea initiala a noului coronavirus par sa protejeze, de asemenea, impotriva a trei dintre cele mai ingrijoratoare variante ale virusului, conform unui studiu de laborator efectuat in Statele…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca virusul care cauzeaza raceala obisnuita poate elimina in mod eficient coronavirusul din celulele corpului, relateaza BBC. BBC. Condițiile in care o raceala obisnuita te poate scapa de COVID Unii virusi concureaza pentru a devenii cel care provoaca o infectie, iar…

- Oamenii de știința exploreaza mai multe ipoteze care ar putea explica toate cele 18 rapoarte de cheaguri de sange in creier care au aparut in perioada de dupa administrarea vaccinului AstraZeneca, potrivit Reuters. Specialiștii europeni au prezentat o teorie conform careia vaccinul declanșeaza un anticorp…

- Oamenii de stiinta au descoperit, intr-o regiune salbatica din Patagonia, Argentina, fosilele a ceea ce ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al grupului titanozaurilor, care cuprinde animalele terestre cu cele mai mari dimensiuni din istoria Terrei, informeaza Reuters. Cercetatorii au…

- COVID-19 a provocat moartea unui barbat in Serbia in februarie anul trecut, cu 10 zile inainte ca primul deces asociat coronavirusului din Europa sa fie raportat de Franta, potrivit unui studiu realizat de cercetatori din Belgrad, relateaza marti Reuters. Un muncitor in constructii in varsta de 56 de…