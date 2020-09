Oamenii de știință au descoperit misterul străvechi al originii vieții Specialiștii au reușit sa recreeze formarea substanței organice in spațiu, care a devenit baza formei de viața carbonice. La Laboratorul Național Lawrence Berkeley, oamenii de știința au putut descoperi unul dintre cele mai vechi taine ale originii vieții. Ei au aflat mecanismul de apariție a substanțelor organice in spațiu. Anume acestea au devenit baza pentru proteine și acizi nucleici. Experți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de televiziune rusa care survola peninsula Iamal din nordul Siberiei a reperat in aceasta vara, absolut intamplator, un crater imens, cu o adancime de 50 de metri. De cațiva ani, astfel de descoperiri sunt tot mai dese in Siberia și totuși, de fiecare data ele sunt o surpriza și exercita o…

- Studii ale pacientilor cu forme grave de COVID-19 au aratat ca sistemul lor imunitar devine incapabil sa mobilizeze reactii coordonate de aparare rasturnand echilibrul intregului organism, relateaza New York Times.

- Cercetatorii din Coreea de Sud au descoperit ca aproximativ 30% dintre cei infectați nu dezvolta niciodata simptome, dar probabil ca au raspandit virusul. Dintre toate caracteristicile coronavirusului, poate cea mai surprinzatoare a fost aceea ca persoanele aparent sanatoase pot raspandi boala și altora.…

- Oamenii de stiinta au reușit sa gaseasca locul de origine al megalitilor care alcatuiesc celebra structura Stonehenge. Ei s-au folosit de un esantion care a fost pastrat timp de mai multe decenii in Statele Unite ... The post A fost descifrat misterul Stonehenge. Cum au aflat oamenii de știința care…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Houston au descoperit originea masivului Tamu - un vulcan gigantic situat in Oceanul Pacific, la 1600 de kilometri de Japonia. S-a dovedit ca el nu este un vulcan-scut, așa cum se credea anterior, dar a aparut ca urmare a mișcarii placilor litosferice in urma…

- Paleontologii din China au dezvaluit unul dintre secretele insectelor antice care au trait in perioada dinozaurilor. Ramașițele insectelor cu virsta de aproximativ 99 de milioane de ani au fost gasite in chihlimbar in nordul Myanmar. Treizeci de fragmente din perioada cretacica, au fost studiate de…

- Potrivit unui studiu realizat de un grup de oameni de știința internaționali condus de Societatea geografica naționala din Washington și Universitatea din California, Davis, aproximativ jumatate din teritoriile planetei Pamint nu au fost afectate grav de oameni. Din evidența nu fac parte terenurile…