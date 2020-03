Oamenii de afaceri români și străini au propus Guvernului un set de 100 de măsuri economice pentru depășirea crizei coronavirusului (document) Oamenii de afaceri români și straini reuniți în Confederația Patronala Concordia și Consiliul Investitorilor Straini au propus Guvernului un set de circa 100 de masuri economice care sa ajute mediul de afaceri sa depașeasca aceasta perioada și sa protejeze consumatorii de efectele epidemiei de coronavirus. Masurile, transmise duminica HotNews, vizeaza amânarea termenului de plata pentru CAS, CASS și CAM pentru o perioada de trei luni (cu o bonificație de 5% pentru companiile care decid sa o plateasca), scheme de împrumuturi garantate de stat sau flexibilizarea temporara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

