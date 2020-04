Oameni & Fapte – 22 aprilie

Stiri pe aceeasi tema

- Este cea de-a 112-a zi a lui 2020. Au ramas 254 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 6:23 si va apune la ora 20:18. – Crestinii ortodocsi și cei greco-catolici sarbatoresc a treia zi de Paști. – Astazi este „Ziua Mondiala a Creativitații și Inovației”, adoptata de Adunarea Generala…

Cristian Moldovan, Primarul Orașului Luduș: „Fie ca Sfintele Sarbatori Pascale sa va aduca armonie, liniște sufleteasca, multe impliniri alaturi de cei dragi!"

- Cu puțin timp in urma, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații ultimul bilanț cu privire la numarul de cazuri de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Astfel, pana azi au fost confirmate 8.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 328 mai multe decat la ultima raportare. In continuare,…

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat miercuri seara modificarea acordului incheiat intre Biserica Ortodoxa Romana si MAI privind sarbatorile pascale.

Este cea de-a 105-a zi a lui 2020. Au ramas 261 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 6:36 si va apune la ora 20:09. – Crestinii ortodocși și cei greco-catolici sunt in Marțea Mare, a doua zi din „Saptamana Patimilor". – La 14 aprilie 966 avea loc „Botezul Poloniei" (sau […]

- Aproape jumatate de milion de oameni din intreaga lume s-au imbolnavit pana acum de Covid-19, iar dintre aceștia mai mult de 21.000 au murit. Pandemia cu noul coronavirus, aparut mai intai in China, se extinde de la zi la zi, iar epicentrul s-a mutat acum in Europa. Cazurile se inmulțesc pe zi ce trece…

- Noua oameni au fost ucisi, iar alti cinci au fost raniti in doua atacuri produse in Germania, in orasul Hanau, asupra unor baruri cu specific arab. Politia germana a anuntat ca atacatorii au fost gasiti morti, intr-o casa din districtul Kesselstadt, scrie Hessenschau news. In plus, o alta persoana implicata…

- Centrul Europe Direct Maramures, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliata in proiect, organizeaza evenimentul: „EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI – dezbatere pe tema educației – pregatirea cetațenilor pentru viitor prin educație și competențe”.…