Stiri pe aceeasi tema

- BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2020, fata de 348,8 milioane de lei in primele 9 luni din 2019, in crestere cu 142%, potrivit unui comunicat al bancii. „BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele 9 luni…

- Am anunțat deja ca șase dintre jucatoarele de la CS Minaur Baia Mare au fost trecute pe lista de 35 pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin, care va avea loc in perioada 3-20 decembrie, in Danemarca și in Norvegia. Cele șase fete de la Minaur sunt: Ana Maria Tanasie (extrema…

- Similar cu anii precedenți, prețul mediu pentru unitațile rezidențiale a înregistrat o creștere globala de 4% în primele 9 luni ale anului 2020 în București. Cu toate acestea, impactul pandemiei COVID-19 a devenit vizibil în al doilea trimestru al anului, prețul mediu / mp în…

- Inspectoratul de Jandarmi Buzau organizeaza selectie in vederea ocuparii temporare, fara concurs, pe o durata determinata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, prin rechemare in activitate sau incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile…

- Am admirat cu toții performanțele extraordinare ale lui Eduard Dragu Salagean, l-am ascultat cu sufletul la gura interpretand la pian diverse piese… Dar rareori ne-am gandit pana acum la profesoara rabdatoare care se afla, de mai bine de zece ani, in spatele acestor performanțe: Lidia Paval… Rabdarea…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași organizeaza selecție, in vederea ocuparii temporare a 7 posturi vacante de subofițer operativ principal, pentru o perioada determinata, ce nu poate depași 30 zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza: 2 posturi de subofițer operativ…

- Potrivit unei analize realizate de o platforma dedicata alegerilor, Bistrița-Nasaud se afla pe ultimul loc la candidați de gen feminin pentru funcția de primar, alegerile care bat la ușa. Femeile nu prea se inghesuie in politica, spun statisticile. Genul feminin nu pare sa prinda curaj nici de la un…

- Influencerul Ana Morodan este jurat-detectiv in emisiunea „Masked Singer“ de la Pro Tv. Am vorbit cu Morodan despre feminism, cum incurajam femeile sa spuna lucrurilor pe nume și despre… meseria ei. Vezi clipul video de mai sus! „Primesc aproape zilnic mesaje de la femei care imi spun ca datorita mie…