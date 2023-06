Oameni de fier! Primele rezultate ale concursului Xman de la Oradea

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 24 august și 4 septembrie, Romania va fi gazda Campionatului Mondial de Esports, o competiție organizata de Federația Internaționala de Esports. Acest eveniment va aduna cea mai mare participare de jucatori din toate timpurile intr-un turneu dedicat jocurilor video.Participanții se vor lupta…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in aceasta seara in Romania. Epicentrul seismului a fost in judetul Arad. UPDATE INFP a reevaluat magnitudinea cutremurului, de la 5,2 la 5,3. De asemenea, a revenit si a supra adancimii la care s-a produs: 6,4 km in loc de 15 km. Cutremurul a fost resimtit…

- Suntem tot mai putini si mai singuri in Romania. Primele rezultate definitive ale recensamantului arata declinul constant al populatiei si cresterea divorturilor. Apar si date-surpriza despre strainii din Romania. Avem confirmarea, din pacate! Mai suntem doar putin peste 19 milioane in tara asta. Romania…

- Fibra societații s-a destramat celula cu celula, dragostea a fost inlocuita de ura, rușinea a disparut de mult, iar demnitatea a devenit un arhaism. Pe de alta parte, timpul ne cizeleaza, ne șlefuiește colțurile din suflet și, chiar daca lasa cicatrici, ne maturizeaza. Timpul ne ajuta sa cernem, sa…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania a lansat prima ediție a Concursului de cultura și educație financiar-contabila. Astazi, la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa județeana a Concursul de cultura și educație financiar-contabila, concurs…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…

- Domnul profesor Andrei Ripianu, un geniu și o legenda pentru multe generații de ingineri, s-a nascut pe 18 iulie 1919, in Pașcani, Romania. Primele șase clase de liceu le-a absolvit la Liceul Dr. Ioan Meșota din Brașov obținand in fiecare an premiul intai. Ultimele doua clase din liceu le-a absolvit…