Oameni de afaceri: De ce e totul mai scump in Romania? Din cauza drumurilor proaste

Produsele si serviciile in Romania au preturi mai mari cu 15-20% decat ar trebui din cauza drumurilor proaste, care cresc costurile transportatorilor, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Ion Lixandru, director general Romtrailer si membru al Romanian Business Leaders (RBL), o comunitate a oamenilor de afaceri.



"Este foarte simplu de analizat. Daca, de la Bucuresti la Cluj, as avea o viteza medie de 70 de kilometri la ora, mi-ar trebui 10 masini. In situatia in care am 48 (de kilometri la ora viteza medie - n.r.), inseamna ca am nevoie de 17 masini, adica 17 soferi, 17 investitii…