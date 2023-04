Stiri pe aceeasi tema

- ”Am lansat inițiativa de a convoca la Chișinau o adunare a cetațenilor in care sa spunem lumii ca suntem europeni. Sa dam raspuns celor care intreaba ce vor moldovenii. Sa se auda vocea noastra, a celor mulți. Adunarea naționala Moldova Europeana va fi organizata la 21 mai in Piața Marii Adunari Naționale”,…

- Vremea rea face sa ramana inchise mai multe tronsoane de drumuri naționale din doua județe din zona Moldovei – Suceava și Botoșani. Conform informațiilor venite vineri dimineața, de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane, corespunzatoare situației de la ora 07:00, „din cauza condițiilor meteorologice…

- Noua sectoare de drum national din zona Moldovei sunt inchise joi dimineata din cauza ninsorii si viscolului. Traficul este blocat și pe E85, Bacau – Roman. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, sunt inchise urmatoarele drumuri: – toate drumurile publice din afara…

- Frigul și precipitațiile pun stapanire pe Romania. Furtuna Mathis care a maturat mare parte din Europa ajunge la noapte și in țara noastra. Meteorologii au emis deja avertizari de vreme rece, ninsori abundente și vant puternic. Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de…

- Evenimentul „Oua incondeiate. Expozitie. Atelier. Vanzare" revine la Iasi cu cea de-a XXII-a editie. Iesenii vor putea participa la manifestarea interactiva pe esplanada Palatului Culturii, in perioada 1-2 aprilie 2023, pentru a redescoperi tainele mestesugului si ale artei incondeierii oualor. Vor…

- Pelerinaj cu sfinte moaște, de Zilele municipiului Botoșani, cand va fi resfințita Biserica „Sfantul Gheorghe”. Traseul ales Sarbatoarea Sfantului Mucenic Gheorghe, ocrotitorul municipiului Botoșani, aduce anul acesta bucurii duhovnicești deosebite pentru credincioșii din oraș, dar și de pe intreg județul.…

- Pentru prima data in acest an, o cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, iar aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat marti administratorii Serviciului european Copernicus de monitorizare a atmosferei,…

- Ambasadorul SUA in R.Moldova, Kent D. Logsdon, l-a felicitat pe prim-ministrul Dorin Recean și cabinetului sau in urma votului de incredere acordat de Parlament. "Așteptam cu nerabdare sa continuam sa lucram cu guvernul și poporul Moldovei pentru a promova in continuare integrarea cu Europa și pentru…