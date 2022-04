Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, sportiv la un club din Focșani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru aproximativ 80 de grame de cannabis gasite asupra sa. Dar drogurile nu erau doar pentru consum propriu, ci și pentru comercializare catre diferiți clienți din municipiu, s-a stabilit in timpul…

- Pe unde intorci capul in sectorul 4, este aproape imposibil sa nu observi macar un angajat de la Totul Verde. care planteaza un copac, da cu matura, strange gunoiul, ingrijește un spațiu verde ori grebleaza o gradina de bloc. Cei mai mulți dintre ei sunt persoane venite de la zeci de kilometri departare…

- Primaria Craiova ii avertizeaza pe craioveni ca risca sa fie amendati daca nu se decid sa zugraveasca fatadele blocurilor. In acest sens, pe usile blocurilor din oras au aparut instiintari cu urmatoarele informatii: „Potrivit Legii nr.273/2020 privind gospodarirea localitatilor, proprietarii de imobile,…

- Municipalitatea a prevazut in bugetul pe anul acesta bani pentru reabilitarea unor parcuri vechi din oraș, dar și amenajarea unuia nou, intr-un concept nemaivazut pana acum in Timișoara. Este vorba despre Agroparc urban Ciarda Roșie, care va fi amenajat pe un teren al Primariei Timișoara aflat la granița…

- In anul 2018 un incendiu devastator a avut loc in București, acolo unde un bloc de locuințe a luat foc, iar zeci de locatari au ramas fara case. Oamenii sunt revoltați ca nici pana in ziua de astazi nu au fost despagubiți in urma tragediei.

- Este cunoscut ca in Craiova, reabilitarea termica din fonduri europene a blocurilor a iscat mare valva. In primul rand proprietarilor li s-a spus ca au de platit o suma, dar ulterior s-au trezit ca au altceva de platit. In al doilea rand, insasi primaria s-a trezit ca pierde fondurile fiindca lucrarile…

- Aleile 1 si 2 Genistilor din Craiova s-au dezvoltat mult in ultimii ani. Foarte multi craioveni si-au construit case in zona, insa acum se lovesc de o mare problema. In capatul celor doua alei s-au format munti de gunoaie, care cresc vazand cu ochii. Un cititor al Gazetei de Sud ne-a sesizat situatia…

- Apel disperat al locatarilor dintr-un bloc din Piatra Neamț. Oamenii se plang ca sunt terorizați de un vecin. Barbatul, care nu are serviciu și sufera de afecțiuni psihice, a adunat in garsoniera in care locuiește sute de kilograme de gunoaie.