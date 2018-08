Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii ALDE vor continua evenimentele caritabile, dupa ce au adunat importante sume de bani la cele trei turnee de fotbal organizate pana acum. Toti banii au fost donati unor familii care chiar aveau nevoie de ei. „Evenimentele caritabile si nu numai, pe care le-am intreprins in aceste luni de cand…

- Duminica, 15 iulie, tinerii ALDE Arad s-au intalnit la Apateu cu ocazia celui de al treilea turneu de fotbal in scop caritabil „Impreuna pentru o fapta buna”. La startul competiției s-au inscris 15 echipe, deși in ziua turneului a avut loc și finala campionatului mondial de fotbal din Rusia. Echipele…

- Duminica, 1 iulie, tinerii ALDE Arad s-au intalnit la Nadlac cu ocazia celui de-al doilea turneu de fotbal in scop caritabil „Impreuna pentru o fapta buna”. La startul competiției s-au inscris 16 echipe, formate din membrii si simpatizanți ALDE din diferite zone ale județului, care au dorit sa contribuie…

- Pe strada, la scoala, in mijloacele de transport in comun, in trafic, in magazine, in cluburi, in familii, la televizor, prin toate locurile unde iși desfașoara activitatea ființa umana, vedem din ce in ce mai multe conflicte, mulți tineri injurand, țipand, amenințand, isi bat parintii si profesorii…

- Organizația Județeana de tineret ALDE Arad a organizat in premiera, in localitatea Chișlaca, un turneu de fotbal cu scop caritabil. In competiție s-au inscris 18 echipe formate din membrii ALDE din diferite zone ale județului, dar și din simpatizanți ALDE care au dorit sa contribuie la ajutarea familiei…

- Polițiștii orașului Sebiș au reținut, ieri, doi tineri pentru furt de combustibil dintr-o autoutilitara. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit ca cei doi ar fi autorii mai multor fapte penale de pe raza județului Arad. In noaptea de 04/05 iunie a.c., polițiștii orașului Sebiș au…

- In județul Arad adopția copiilor a cunoscut in fiecare an o creștere. Astfel, la nivelul județului Arad, de la inceputul anului 2018, 27 de familii atestate se afla in evidențele DGASPC Arad, 27 de copii sunt inregistrați cu propunere pentru adopție de la Serviciul Management de Caz, iar alți 16 copii…

- Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza, a gazduit sub egida „Romania impreuna, 100 de ani și de acum inainte”, prima Gala a Premiilor Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților, la care au participat peste 1.300 de reprezentanți ai TLDE. Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu, Daniel…