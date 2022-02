Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, ajutata de Belarus, a atacat Ucraina in dimineața zilei de 24 februarie 2022. In jurul orei 5:00, armata rusa a trecut frontierele și autoritațile ucrainiene au fost raportate explozii in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk și la aeroportul din Kiev. In contextul evenimentelor, Maia Sandu,…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i "apara pe separatiștii" din estul țarii. Au fost raportate explozii in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk și la aeroportul din Kiev.

- Armata ucraineana a anunțat joi ca a ucis 50 de „ocupanți ruși in regiunea Lugansk, in contextul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina in cursul dimineții. „Aproape 50 de ocupanți ruși au fost lichidați in zona localitații Stchastie” din estul Ucrainei, a anunțat statul major al armatei ucrainene,…

- Zeci de masini asteapta la coada sa intre dinspre Ucraina in Republica Moldova, la punctul de trecere Palanca. Vedeti AICI imagini video cu cozile de masini de la punctul de frontiera Palanca. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatistii"…

- Zeci de mașini așteapta la coada sa intre dinspre Ucraina in Republica Moldova, la punctul de trecere Palanca, scrie Unimedia . Site-ul din Republica Moldova a publicat și imagini cu cozile de mașini de la punctul de trecere a frontierei Palanca. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o…

- Rusia a inceput asaltul asupra Ucrainei, mai multe explozii fiind raportate in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru și Kramatorsk. Mircea Lucescu se afla in Kiev și spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania: ar fi un semn de lașitate.

- Ziarul rus independent Novaya Gazeta, la care a lucrat si ziarista Anna Politkovskaya inainte de a fi asasinata an 2006 pentru anchetele ei jurnalistice impotriva coruptiei din Federatia Rusa, scrie ca discursul video din zorii zilei de joi, in care Vladimir Putin a anuntat invadarea Ucrainei, a fost…

- Presedintele rus Vldimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din Donbas, cerand fortelor…