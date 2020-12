O vulnerabilitate de iOS a permis hackerilor să acceseze reţelele wireless Project Zero, divizia de securitate a Google care cauta probleme de securitate in toate serviciile si device-urile populare, a descoperit o grava vulnerabilitate de iPhone, ale carei implicatii depaseau nivelul dispozitivului. Rezidenta in protocolul de retea folosit de facilitatea AirDrop din iOS 13, vulnerabilitatea permitea hackerilor sa controleze reteaua wireless la care acesta se conecta si chiar celelalte dispozitive conectate. Protocolul in cauza era gazdui chiar in nucleul sistemului de operare si avea privilegii extinse de functionare, de unde si drepturile foarte mari dobandite de hacker… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

