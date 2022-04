Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron are un avans de 12 puncte procentuale in fața rivalulei Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, potrivit sondajelor de opinie publicate vineri, ziua in care campania electorala din Franța se incheie, relateaza The Guardian. Sondajele de opinie din Franța arata ca 57,5% dintre alegatori…

- Marine Le Pen, adversara presedintelui Emmanuel Macron in scrutinul prezidential, pledeaza pentru "apropierea strategica" intre NATO si Rusia si, desi vrea mentinerea Frantei in NATO, propune retrgerea din Comandamentul aliat si reducerea contributiilor la Uniunea Europeana. Fii la curent…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), vrea sa obțina un al doilea mandat. Cel mai mare rival al sau este considerat a fi candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen (Rassemblement national, RN). Populistul de stanga Jean-Luc Melenchon (La France insoumise, LFI) spera,…

- "Aceste remarci sunt atat nefondate, cat si scandaloase, dar nu ma surprind", deoarece Mateusz Morawiecki, care este "dintr-un partid de extrema-dreapta", "intervine in campania politica din Franta" dupa ce "a primit-o de mai multe ori pe doamna (Marine) Le Pen", candidata formatiunii Rassemblement…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat vineri ca pretentia omologului sau rus, Vladimir Putin, de a accepta numai plati in ruble, si nu in dolari sau euro, pentru livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, nu este nici „posibila”, nici „contractuala”, scrie AFP. Aceasta cerere „nu este conforma…

- Marine Le Pen, a carei candidatura la presedintia Frantei intampina deja greutati din cauza unui val de dezertari din tabara ei politica, a primit o noua lovitura, dupa ce partidul ei de extrema dreapta l-a acuzat pe purtatorul de cuvant al campaniei sale electorale de spionaj politic si l-a suspendat…