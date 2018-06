Este una dintre cele mai frumoase si indragite intreprete din muzica populara, e mereu cu zambetul pe buze, dar ascunde o drama de nedescris! In urma cu 5 ani, intrepreta de muzica populara Andrada Barsauan a trait socul vietii ei. Aceasta a fost atacata in plina strada de un invidid care i-a furat telefonul, a lovit-o si a trantit-o de pamant. Artista a ramas marcata dupa incidentul trait si de atunci merge DOAR insotita pe strada. „Cea mai grea intamplare din viata mea… eram in clasa a 12-a cand majoritatea colegilor mei implineau 18 ani, erau majorate saptamanal. Inainte de a merge la majoratul…