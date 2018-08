Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair a lansat marți o noua ruta din București catre Pescara, in Italia. Noua ruta vor fi operata cu o frecvența de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarșitul lunii octombrie, și este parte a programului de iarna 2018 Ryanair din București.

- Distinctia premiaza activitatea inovativa de Social Banking a Erste Group „[care a devenit] de o importanta vitala pentru multi din regiune.” Erste a acordat imprumuturi de peste 140 milioane de euro antreprenorilor aflati la inceput de drum, fermierilor din zonele rurale si organizatiilor sociale Euromoney recunoaste,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, deschide oficial programul de tabere "ARC" de la Sulina, editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va avea loc pe data de 4 iulie a.c., la Centrul de agrement Sulina,…

- Fly Go și TBI Credit au lansat un produs de finanțare 100% digitala pentru achiziționarea vacanțelor in rate, prin care clienții agenției de turism online pot sa-și cumpere pana la finalul lunii iulie pachete și servicii turistice in 12 rate cu dobanda 0%, arata un comunicat transmis joi de Fly Go.„Pana…

- Orange anunta lansarea celei mai noi aplicatii, Orange PrePay Talk si noi beneficii adresate clientilor PrePay. Cu Orange PrePay Talk distractia cu prietenii este rasplatita cu bonusuri de internet. Aplicatia foloseste tehnologia face-tracking cu ajutorul careia clientii pot vorbi precum…

- Clienții români și vizitatorii se pot bucura acum de tarife mai mici și de ultimele îmbunatațiri ale programului “Always Getting Better” care include: Tarife reduse pentru bagajele înregistrate – o taxa mai mica de 25€ pentru un bagaj de 20kg Ryanair…

- Ploiestenii ar putea plati un tarif mai mic la gigacalorie. Acest lucru se va petrece în condițiile în care proiectul &"ENERGIE DIN DESEURI SI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF va fi implementat de catre Consiliul Județean Prahova, potrivit

- Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem) a prezentat vineri pe Internet un program comun de guvernare stabilit impreuna cu Liga (exterma dreapta), un program prin care cele doua formatiuni propun ca Italia sa intoarca hotarat spatele austeritatii, dar care nu vorbeste in mod explicit despre o iesire din…