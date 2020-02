Stiri pe aceeasi tema

- "Rubik Mona Lisa", o versiune a celebrului tablou pictat de Leonardo da Vinci, realizata din 300 de cuburi Rubik in anul 2005 de artistul stradal Invader, va fi scoasa la licitatie la Paris la sfarsitul lunii februarie, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- In 5 februarie, casa RM Sotheby's organizeaza la Paris o licitație dedicata vehiculelor istorice și a celor din categoria Youngtimer. Printre modelele care vor fi scoase la vanzare in cadrul evenimentului din Franța se afla și un Alpina B12 5.7 Coupe produs in 1993. Alpina a preparat doar 57 de unitați…

- O banana lipita cu banda adeziva pe un perete si vanduta recent pentru suma de 120.000 de dolari a fost mancata sambata la targul de arta Art Basel din Miami Beach (Florida), informeaza duminica DPA, potrivit Agerpres.Artistul performativ David Datuna a postat pe Instagram un filmulet, intitulat…

- O pereche de cizme purtate de Napoleon I in timpul exilului sau pe insula Sfanta Elena a fost vanduta in cadrul unei licitatii ce a avut loc vineri la Hotel Drouot din Paris cu suma de 117.208 de euro (taxe incluse), au anuntat reprezentantii casei Binoche et Giquello, organizatoarea evenimentului,…

- In primavara anului 2005, Lamborghini expunea Concept S in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Prototipul a fost desenat de Luc Donckerwolke (in prezent directorul departamentelor de design Kia, Hyundai și Genesis) și a fost prezentat la un an de la debutul lui Gallardo. Conceptul a fost primit cu interes…