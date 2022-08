Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari pentru Magda Palimariu an aceasta dimineața. Prezentatoarea TV a primit cel mai special și așteptat cadou de ziua ei, un baiețel perfect sanatos. Aceasta a devenit mama chiar in ziua in care implinește varsta de 43 de ani.

- Marius Elisei și Oana Roman adu divorțat in 2021, insa la scurt timp și-au mai dat șansa, fara a deveni insa din nou, soț și soție. De altfel, vedeta a declarat recent ca ea și marius au ceva probleme in cuplu.Marius Elisei a postat in urma cu cateva zile un mesaj cu subințeles „In sfarșit am aflat…

- Albertina Ionescu se marita. Cine este alesul! De peste 20 de ani in lumina reflectoarelor, Albertina Ionescu este o prezența discreta atunci cand vine vorba despre viața ei privata. A avut pana in prezent cateva relații, insa fara happy end. S-a iubit in trecut cu omul de afaceri Adrian Ispravnic,…

- Incep filmarile pentru sezonul 2 din Squid Game Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari. Total neașteptat,…

- Magda Palimariu este insarcinata in 7 luni și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca bebeluțul. Vedeta de la PRO TV a povestit in cadrul unui interviu pentru VIVA! cum și-a anunțat soțul ca vor deveni parinți. In mai puțin de trei luni, Magda Palimariu iși va cunoaște baiețelul, acesta fiind primul…

- De ce a ajuns Alexandra Stan de urgența la spital Alexandra Stan a zburat in weekend in Ungaria, la Budapesta. Ar fi trebuit sa susțina un concert pe scena festivalului Deja Vu de la Szeget. Din pacate insa, a fost nevoita sa anuleze evenimentul. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV, Magda Palimariu, si a anuntat urmaritorii de pe Instagram ca va deveni mama."Sunt fericita sa impartasesc cu voi bucuria de a deveni mama. Sunt sentimente care nu pot fi descrise in cuvinte, dar incepand de azi, am sa va tin la curent cu tot ce mi se intampla…

- Anca Ciota a nascut ieri, 30 mai, primul ei copil. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Kanal D a facut marele anunț intr-o postare pe Instagram. Vedeta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, caruia i-a ales numele David Liam. In fotografia din mediul online, Anca Ciota apare pe patul de spital,…