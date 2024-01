Stiri pe aceeasi tema

- Raluka este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Vedeta a participat alaturi de Ana Baniciu la “Asia Express” și au caștigat competiția. Mai mult decat atat, cele doua prietene au concurat impreuna și la “Te cunosc de undeva”. De-a lungul timpului, Raluka a caștigat foarte multa notorietate,…

- Adrian Mititelu, finanțatorul FCU Craiova, a vorbit din nou despre contractul cu Yassine Bahassa (31 de ani, extrema stanga). Omul de afaceri spune ca vedeta oltenilor, care e in vederile lui Gigi Becali, a refuzat oferta de prelungire primita. Iar in vara devine liber de contract. Ceea ce inseamna…

- Catalin Moroșanu, fostul luptator de kickboxing al Romaniei, acum organizator de gale de același gen, a povestit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ce oferta impresionanta a primit, in trecut, de la Gigi Becali. Iata ce oferta a refuzat luptatorul!

- Elon Musk a declarat ca va intenta un „proces termonuclear” impotriva Media Matters și a altora, dupa ce marile companii americane și-au oprit publicitatea pe rețeaua sa de socializare din cauza ingrijorarilor legate de antisemitism, relateaza The Guardian . Media Matters, organizația de supraveghere…

- Diana Bișinicu, in varsta de 38 de ani, dezvaluit secretul siluetei. Deși și-ar dori sa ajunga la sala de sport, artista spune ca timpul nu ii permite. Vedeta primește nenumarate complimente pe rețelele sociale, motiv pentru care a spus și secretul care o ajuta sa fie in forma fizica maxima zi de zi.„Nu…

- Potrivit articoluluiu din Business Insider, Elon Musk ar fi recunoscut posibilitatea blocarii rețelei de socializare X in UE. Motivul ar fi acela ca miliardarul și-ar fi „pierdut rabdarea” din cauza reglementarilor Digital Services Act (DSA), care impune platformelor online mari sa formeze sisteme transparente…

- Uniunea Europeana a notificat rețelele de socializare cu privire la conținutul violent și la știrile false legate de conflictul dintre Israel și Hamas. Meta, X (fosta Twitter), YouTube și, mai nou, TikTok, au șters sute de mii de videoclipuri și au inchis mii de transmisiuni live, informeaza AFP, preluata…

- Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X, cunoscuta in trecut drept Twitter, dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE, relateaza Reuters.…