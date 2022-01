O valiză suspectă la Arad a pus pe jar geniștii și poliția O valiza suspecta a fost semnalata marți seara in Piața Catedralei din Arad. Un barbat a sesizat, prin 112, prezența unei valize suspecte in Piața Catedralei. Aceasta ar fi fost abandonata de mai mult de 2 ore. Polițiștii sosiți la fața locului au asigurat zona, fiind delimitat un perimetru de siguranța. A fost solicitata echipa operativa, precum și geniștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timișoara, conform antena3.ro . Aceasta valiza suspecta, din centrul municipiului Arad, era goala și nu prezenta pericol In urma primelor observații, s-a constatat ca geamantanul, intredeschis,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

