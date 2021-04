Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica si-a facut barlog si a fatat doi pui in statiunea Izvoru Muresului, la mica distanta de locuintele oamenilor, ministrul Mediului, Tanczos Barna anuntand ca se fac demersuri pentru relocarea animalelor, in cursul zilei de joi sau cel tarziu vineri. "Am alertat toate autoritatile…

- Conform ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe dupa a doua jumatate a lunii aprilie. Bugetul se pastreaza, reprezentțnd o valoare de 40 de milioane de lei, bani ce vor permite achzitia a peste 100.000 de device-uri, iar valoarea…

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta mai spune ca, din cauza unor suspiciuni de fraudare a inscrierilor, programul Rabla pentru electrocasnice a fost sistat, in decembrie, chiar in prima zi de inscrieri: „Programul va fi practic reluat de la zero pentru ca nu s-a intamplat…

- La trei zile de la incidentul din Neamț, unde mai mulți barbați au scos dintr-un barlog patru pui de urs pe care i-au aruncat in zapada, ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca nu se știe ce s-a intamplat cu ursuleții: fie i-a luat ursoaica, fie puii au fost ingropați, informeaza Mediafax.…

- Dupa trei zile de la cazul care a starnit revolta in randul iubitorilor de animale și nu numai, cei patru ursuleți scoși din barlog și aruncați in zapada nu au fost inca gasiți. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat pentru Digi24 ca autoritațile nu știu nici acum ce s-a intamplat cu aceștia…

- Vicepremierul Kelemen Hunor este de parere ca, pentru prima data dupa multi ani, relatiile interguvernamentale romano - ungare pot fi imbunatatite "considerabil". El l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe ministrul Comertului Exterior si al Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care a efectuat…

- Ministrul UDMR al Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni la Antena 3 ca in Romania exista „poate mii de dosare penale” pe tema taierilor ilegale de paduri și in coaliția de guvernare s-a convenit de principiu sa se inființeze o unitate de investigare a fenomenului. „Nu poate nimeni sa nege…