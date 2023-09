O turista incalțata cu espadrile a fost ranita in Munții Retezat. Echipamentul este esențial in drumețiile montane, avertizeaza salvatorii. Salvamontiștii din Hunedoara au intervenit in ajutorul unei turiste care și-a fracturat glezna pe stancile din Munții Retezat. ”Deoarece zona este una foarte dificila, pentru extragerea accidentatei a fost solicitat un echipaj de salvare aero. Un salvator montan a evacuat prin troliere victima, dupa ce acesteia i-a fost acordat primul ajutor medical. Atragem din nou atenția cu privire la modul de echipare al turiștilor in zona montana, deoarece turista era…