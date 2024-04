Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care traversau un pod din Lisabona au asistat la un fenomen in egala masura spectaculos și inspaimantator: o tromba de apa. Vartejul de apa s-a deplasat spre mal, unde a avariat un restaurant și un centru sportiv.

- "Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a fost ieri, la Odesa, martorul unui eveniment care ne-a adus aminte tuturor de fragilitatea pacii in aceste vremuri. Ma bucura sa știu ca atat el, cat și delegația sa au scapat nevatamați din atacul cu drone din timpul vizitei lor din Ucraina.Intalnirea de astazi…

- Nicolae Ciuca a transmis primul mesaj dupa intrevederea cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care a fost ieri, la Odesa martorul unui atac cu drone. Discuțiile au vizat sprijinul Greciei pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. De asemenea, Nicolae Ciuca a anunțat ca Grecia va deschide o…

- Ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, a șters de pe rețelele de socializare postarea in care anunța ca in R.Moldova va fi implementat principiul autoservirii la benzinarii, transmite Noi.md. Ministrul anunța ieri, pe facebook, ca in toata Europa șoferii iși alimenteaza singuri…

- Ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, anunța ca in R.Moldova va fi implementat principiul autoservirii la benzinarii, așa cum se intimpla "pe intreg continentul". Ministrul spune ca sute de oameni iși jertfesc sanatatea, deservind șoferii la benzinarii, cind acest lucru poate…

- In toata Europa este o criza a imobiliarelor in marile centre urbane, locuințele noi fiind greu de construit. Soluția de a transforma vechile și spațioasele cladiri de birouri in apartamente ar putea fi una care sa revitalizeze sectorul imobiliar.Un nou program pentru a transformarea vechilor cladiri…

- Uniunea Europeana se pregatește sa stabileasca un set de noi reguli in privința condusului. Cele mai importante dintre acestea ar fi posibilitatea de a avea carnet de la 17 ani, consumul de alcool pana la limita de 0,2 grame/litru, carnetul pentru șoferii de camion va fi de la 18 ani. Totodata, carnetul…